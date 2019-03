Konservativ bis in die Knochen

Seitdem Annegret Kramp-Karrenbauer CDU-Fraktionschefin ist, rumort es in den Reihen der Christdemokraten. Ihr misslungener Witz zum politischen Aschermittwoch und ihre zum Teil arg versessene Haltung zur gleichgeschlechtlichen Ehe, stellen ihr kein Musterzeugnis aus. Dazu kann man seine Meinung haben und auch äußern, jedoch in einer kultiviert dezidierten Weise. Nun der nächste Fauxpas der CDU-Chefin: Ihre Aussagen zum Schengen-Abkommen sind leichtgläubig aberwitzig. Die Grenzvereinbarung zum Freiraum reisender Krimineller abzutun, scheint der Kritik nicht gerade abträglich zu sein. Gerade ist das Schengen-Abkommen ein Instrument, das die Wirtschaft beflügelt und deutsche und europäische Arbeitsplätze sichert, keiner Erwähnung wert.





Man ist schon verwundert, wozu AKK rhetorisch fähig ist- im negativen Sinne wohl eher! Als womöglich designierte Kanzlerkandidatin müssen konstruktive Vorschläge von ihr zu erwarten sein. Einzig und allein auf die politische Pauke zu hauen, taugt mittlerweile nicht mehr. Das zeugt vom blanken Populismus und reift in Augen mancher Politbeobachter zum einseitigen Missfallen. Man frage sich einfach, woher solche Ideen in ihr hervorkommen?





Die CDU rückt mit ihr weiter nach rechts, vor allem weil man die AfD fürchtet. Die wiederum hat selbst mit Skandalen zu kämpfen und hält sich bedeckt. Konservativismus zum Schein der Gerechtigkeit willen, sei deplatziert und vordergründig fadenscheinig. Der mögliche Koalitionspartner die Grünen sind davon schon jetzt maßgeblich abgeschreckt, anbei der Fraktionsführer Robert Habeck (Die Grünen) sich schon jetzt nach Angela Merkel sehnt.





Wer Schengen zum Freiraum krimineller Entfaltung erklärt und dabei die Tatsachen verkennt, sei ein Müßiggänger im politischen Fokus. Deutschland hat Strukturprobleme und sei nicht Mini-Saarland, wo alles so ganz einfach zu machen schien. AKK ist ein Dilettant und innenpolitisch schädlich. Sie wird in die Geschichte als Untergang der CDU eingehen, mögen allen ein Auge aufgehen. Die schwache Politstruktur, die Schwäche der SPD mangels Personal zeugt davon, dass in Deutschland Dank Angela Merkel keine Alternativen entstehen konnten. Die Bevölkerung ist jetzt schon aufgebracht und das Erstarken politischer Ränder eine Willkommenserscheinung.





Sich als konturiert zu geben, scheint nicht falsch zu sein. Kriminalität vorzubeugen indem man die Grenzen schließt, sei Argument der AfD, die mit ihrem Vorbringen unlängst beim Bundesverfassungsgericht gescheitert ist. Nicht erst seit Köln und Chemnitz zeigt sich ein Dilemma, wohin die Merkel’sche Flüchtlingsagenda geführt hat. Massenflucht und fehlende Integration ist kein Rückschluss auf Schengen. Hätte man damals, wie die AfD (rechtlich nicht einwandfrei verbindlich) gefordert habe, die Grenzen geschlossen, hätte man dieses Problem nicht in der ausschließenden Weise. Was Angela Merkel, dazu bewogen hat zwei Millionen Menschen, teilweise mit kriminellem Hintergrund und nicht mit vordringlich insinuiertem Arbeitswillen nach Deutschland zu kommen, ist eine Unverantwortlichkeit. Ganz klar, Deutschland braucht Reformen, gerade weil sich das Bild in manchen Städten Deutschlands willkürlich ins Negative verkehrt. Dazu aber kein Wort von AKK.